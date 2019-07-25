بدأت أمانة العاصمة المقدسة في توزيع الأيس كريم بشكل مجاني على حجيج بيت الله ، للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة التي إقتربت من ال50 درجة مئوية.
وقالت أمانة مكة عبر حسابها على موقع تويتر”من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية – قسم البرامج الاجتماعية؛ تطلق مبادرة توزيع (آيس كريم- مجاناً) في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدار (١٢) يوماً”. ونشر الحساب الرسمي عددا من الصور أثناء توزيع الأيس كريم مجانا على الحجاج في عدد من مناطق العاصمة المقدسة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول الحرارة إلى درجات عالية …. شاهد كيف فاجأت أمانة مكة الحجاج” جاء في وقته “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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