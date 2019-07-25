بعد وصول الحرارة إلى درجات عالية …. شاهد كيف فاجأت أمانة مكة الحجاج” جاء في وقته “

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في توزيع الأيس كريم بشكل مجاني على حجيج بيت الله ، للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة التي إقتربت من ال50 درجة مئوية.

وقالت أمانة مكة عبر حسابها على موقع تويتر”‏من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية – قسم البرامج الاجتماعية؛ تطلق مبادرة توزيع (آيس كريم- مجاناً) في عدد من المواقع بمكة المكرمة، وعلى مدار (١٢) يوماً”. ونشر الحساب الرسمي عددا من الصور أثناء توزيع الأيس كريم مجانا على الحجاج في عدد من مناطق العاصمة المقدسة.