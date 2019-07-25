رياح مثيرة للأتربة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على مناطق بالمملكة.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة الطقس، غدًا الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة. وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، وعسير» خاصةً الأجزاء الساحلية منها، قد تصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي بين جدة وجازان. وأضافت هيئة الأرصاد، أن الرؤية الأفقية ستتأثر بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. وأوضحت أن السماء ستكون غائمة جزئياً على مناطق «جازان، عسير، والباحة» قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج. ومن جانبه، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، إنّ اليوم الأربعاء هو آخر موسم الجوزاء، فيما يبدأ غدًا الخميس موسم المرزم الذي يستمر 13 يومًا. وغرّد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليوم آخر الجوزاء وغدًا الخميس أول المرزم، ويسميها بعض العامة بالقدحة ويقولون (لا دخل المرزم فامل المحزم) كناية عن بداية كثرة التمر». وأضاف أنّ هذا الموسم تشتد فيه الرطوبة على السواحل وتكثر السحب الكاتمة للأجواء للوسطى، ويشتد هبوب الرياح المغبرة على جازان وسواحلها، موضحًا أنّ حرارته تسمى بطباخ التمر.