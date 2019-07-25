الأردن تعلن 8 وظائف قيادية بمستشفى سعودي.. و”العمل”: إعلان مخالف!

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة مايتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة. وجاء في تغريدة الوزارة: “إشارة إلى مايتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه؛ كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتتفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات”.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت عن توفر 8 فرص عمل «قيادية» بأحد المستشفيات في المملكة العربية السعودية، إضافة لتوفر فرص عمل بأحد الفنادق في دولة الكويت. وذكرت وزارة العمل الأردنية في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن فرص العمل في أحد المستشفيات السعودية تشمل وظائف: «مدير عام، ومدير تنفيذي، ونائب مدير تنفيذي، ورئيس قسم مختبرات، ورئيس قسم أشعة، ومدير موارد ومخازن، ومدير مالي، ومشرف شؤون مالية». ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إرسال السير الذاتية إلى بريدها الإلكتروني، مع تحديد اسم الفرصة في خانة الموضوع، وذلك خلال أسبوع من تاريخه. وأعلنت في السياق ذاته وجود وظائف في أحد الفنادق بدولة الكويت بمنصب «طهاة، وجرسون، ومدير قسم الأغذية والمشروبات، ومسؤول حفلات، ومدير تدبير الغرف، وموظفة استقبال، ومسؤول أو مسؤولة تسويق» وبرواتب ومكافآت مجزية شريطة إجادة اللغة الإنجليزية.