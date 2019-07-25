مصدر بـ”الاتصالات” يعلق على أنباء حجب “سناب شات” في المملكة

علق مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، مساء اليوم الأربعاء، على الأنباء المتداولة بشأن قرار حجب تطبيق “سناب شات” في المملكة غدًا.

وبحسب صحيفة “الرياض”، استبعد المصدر حجب التطبيق، قائلًا: “إن مثل هذا الإجراء لو حدث لأي سبب تنظيمي أو خلافه سيعلن للجمهور؛ لأنه يتعلق بوسيلة متاحة حاليًا لشريحة كبيرة من مختلف الفئات”. وأضاف المصدر المسؤول بـ”الاتصالات”: أنه في حال حجب التطبيق “ستخطر الشركة المعنية بذلك وتحيط المتعاملين بالتواصل عبر تطبيقها”. وتصدر هاشتاق “#حجب_السناب_في_السعودية_من_غد” قائمة تريند -الأكثر تداولًا- في تويتر بالمملكة؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين المغردين.