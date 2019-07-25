تجارة أردوغان باللاجئين السوريين سياسيًا

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بعد أن تاجر أردوغان باللاجئين السوريين سياسيًا لابتزاز أوروبا وللحصول على مساعدات دولية ها هو الآن يظهر على حقيقته وحقيقة من سبقه من أجداده العثمانيين بطرد السوريين من مراكز المدن التركية.
مخطئ من ظن يومًا … أن للثعلـب دينًا
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