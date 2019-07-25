حجب_السناب_في_السعوديه_من_غدا … التفاصيل

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نفى مصدر مسؤول ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول حجب تطبيق “سناب شات” داخل المملكة ابتداءً من الغد.

ونُقل عن المصدر بحسب “الرياض” أنه لو تقرر حجب التطبيق لجرى الإعلان عن ذلك بشكل علني، كما أن الشركة ستبلغ مستخدميه بالقرار.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت الإشاعة على نطاق واسع، وتصدرت الموضوعات المتداولة على الشبكات الاجتماعية.

