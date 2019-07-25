«العمل» توضح حقيقة الإعلان عن وظائف لإحدى الجنسيات العربية للعمل بالسعودية

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة ما أثير حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة.
وأكدت وزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بالإشارة إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجارٍ التحقق منه.
وشددت الوزارة، على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.
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