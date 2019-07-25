«تعليم جازان» يبدأ توزيع المقررات الدراسية على مكاتب التعليم بالمنطقة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مطلع الأسبوع الحالي في ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم بمحافظات المنطقة، تمهيدًا لتوزيعها على المدارس قبل بدء العام الدراسي.
وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ياسر بن فتح الدين الدويري، بجهود العاملين في المستودعات المركزية لإيصال المقررات للمكاتب في وقت قياسي ومناسب قبل انطلاقة العام رغم الأحوال المناخية التي تمر بها المنطقة.
وأضاف، أن الإدارة سخرت جهودها كافة؛ للاستعداد مبكرًا للعام الدراسي، ويأتي إيصال المقررات للمكاتب كأحد خطوط العمل في الاستعداد مع صيانة المدارس والانتهاء من التشكيلات المدرسية والإشرافية وسد احتياج المدارس من المعلمين، وتجهيز مرافق المدارس وغيرها من خطوط العمل في الميدان.
وعبر عن فخره واعتزازه بمنظومة العمل في لجان متابعة الاستعداد للعام المقبل، والذين يبذلون جهودًا كبيرة داخل أوقات العمل الرسمية وخارجه.
من جانبه أوضح المشرف على الخدمات المساندة أبوطالب صفحي أن إدارة المستودعات بدأت بمكاتب التعليم بالحد الجنوبي، وسينتهي إيصال المقررات لها مع نهاية هذا الأسبوع، فيما سيتم إيصال المقررات لبقية مكاتب التعليم مطلع الأسبوع المقبل وفق خطة عمل واستراتيجية تضمن وصول المقررات في وقت مناسب.
وأثنى على جهود منسوبي المستودعات وقسم المقررات ومنسوبي مكاتب التعليم الذين يعملون على فترتين يوميًّا حرصًا على الاستعداد الجيد للعام الدراسي القادم، مقدمًا شكره للمدير العام للتعليم على متابعته وحرصه ودعمه الدائم لكل منسوبي الإدارة.
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