أمير الجوف يطلع على مشروع تطوير مطار الجوف الدولي

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالإمارة، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري يرافقه عدد من مساعديه.

وفي مستهل الاستقبال، استعرض رئيس الهيئة أمام أمير المنطقة التصاميم النهائية لمشروع تطوير مطار الجوف الدولي ضمن مشروع النموذج الموحد لعدد من مطارات مناطق المملكة، التي شرعت الهيئة في استحداثها؛ حيث يتميز التصميم الجديد باستغلال الفرص الاستثمارية والاقتصادية، ويعمل على توليد إيرادات من المرافق التجارية التي يضمها، كما أن التصميم يتكيف مع عدد من النماذج التشغيلية المختلفة مع اختلاف المواقع، ويميز التصميم قابليته للتوسعة وتطبيقه لمبادئ تصميمية صديقة للبيئة.

وأوضح الأمير فيصل بن نواف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، تسعى بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لراحة المواطنين، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة.

وأعرب عن شكره لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني، متطلعًا لانتهاء المشروع وفق الوقت الزمني المحدد له .

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من جهته بيَّن رئيس هيئة الطيران المدني أن المشروع يشتمل على ساحة لوقوف الطائرات تستوعب 14 طائرة وصالة للسفر بطاقة استيعابية تقدر بمليون مسافر في السنة، وتقدر مساحة أعمال جانب المباني 47 ألف متر مربع، فيما تقدر مساحة أعمال جانب الطيران الجديدة 22483 مترًا مربعًا ومساحة صالة الركاب 23368 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن أعمال تنفيذ المشروع ستبدأ في شهر سبتمبر 2019 م لمدة سنتين.

وأكد المنصوري أن أعمال تطوير مطار الجوف تعكس حرص القيادة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على توفير سبل الراحة للمواطنين وتسهيل إجراءات السفر جوًّا عبر استحداث مطارات حديثة ومتطورة، مثمنًا المتابعة المستمرة من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

وأوضح المنصوري أن مشروع مطار الجوف سيكون دوليًّا ويعد باكورة مشاريع الهيئة التي تقع ضمن النموذج الموحد للمطارات التي تقدم خدمات مثالية بأسلوب عصري عن طريق توفير عامل الوقت والجهد والتكلفة مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة البيئية للمنطقة التي تتماشى مع هوية المشروع.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني.