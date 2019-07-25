تركي بن طلال: 6300 جهة لتنفيذ كذا أجمل

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أن مبادرة "كذا أجمل" جاءت تنفيذا عمليا لما ورد في لائحة الذوق العام في مادته الخامسة، التي صدرت بأمر ملكي ونصت على أنه لا يجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أوموجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية، وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده في شارع الفن، بأن المبادرة تنطلق الأحد في 36 مدينة، وبمشاركة 36 جهة، وتنفذ خلال 36 ساعة، ولتحقيق 36 هدفا، مشددا على وجوب أهمية اللائحة التي وردت وتنفيذ كل أمر ملكي، وقال: سنحقق استراتيجية المبادرة وستكون هناك جوائز تحفيزية وتكريم لأفضل جهة متعاونة ". وأوضح الأمير تركي بن طلال، أن هناك 6300 جهة يعملون في المهمة يندرج تحتهم 33 لجنة تنفيذية وهذا الأمر سيساعد في تحقيق الاستراتيجية. من جانبه، أكد العضو المؤسس في هيئة تطوير عسير، عيسى عسيري، في كلمته الافتتاحية، أهمية المبادرة و كيف تم التخطيط لها وأعلن عن الرقم الموحد 920004294 للإبلاغ عن المخالفات التي يتم على إثرها توجيه فريق مختص للاطلاع وعمل الإجراءات اللازمة من قبلهم.



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