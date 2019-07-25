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زيادة تغذية الطاقة الكهربائية بمكة والمشاعر

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري. واطلع على الخطة التشغيلية الكهربائية خلال موسم حج هذا العام، والمشاريع الجديدة التي تم تنفيذها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتشمل الخطة توفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة 4383 ميجا واط، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 2%، وفي المشاعر المقدسة 332 ميجا واط، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7%، ومصادر تغذية احتياطية وفقاً لخطط بديلة تم إعدادها مُسبقاً حرصاً على موثوقية واستقرار الخدمة الكهربائية في جميع المواقع طوال موسم الحج.


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