5 جهات تكافح مخلفات أمطار الحرث

وأكد محافظ الحرث إبراهيم يحيى الألمعي، أنه ونتيجة كثافة هطول الأمطار على محافظة الحرث في هذه الأيام، وما نتج عن ذلك من وجود كثير من المستنقعات في أنحاء متفرقة من المحافظة ومركز الخشل وبعض القرى، إلا أن لجنة الإصحاح البيئي بالمحافظة والمشكلة من محافظة الحرث، والبلدية، ومركز مكافحة نواقل الأمراض، والوحدة البيطرية، تقوم بجهود كبيرة في عمليات المكافحة والرش وردم المستنقعات أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم تكثيف عمليات الرش والمكافحة، والمتابعة المستمرة، وتمت زيادة عدد فرق الرش في قرى المحافظة، ومباشرة ردم كثير من المستنقعات.
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