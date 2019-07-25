15 ألفا مستفيدو الدور الاجتماعية

بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من الدور الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 1440، 14918 ألفا (6950 ذكرا و7968 أنثى)، وذلك من خلال 13 دارا ومركزا ومكتبا تمثلها 150 مؤسسة.

الدور ومؤسساتها

وأوضح تقرير إحصائي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هناك دور التربية الاجتماعية للبنين والبنات وعدد مؤسساتها 12 مؤسسة، يستفيد منها 135 ذكرا و400 أنثى، ودور الأيتام (مؤسسات التربية النموذجية) وتمثلها مؤسستان ويستفيد منها 27 ذكرا، ودور التوجيه الاجتماعي (5 مؤسسات) ويستفيد منها 73 ذكرا، ودور الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين والمسنات (12 مؤسسة) ويستفيد منها 389 ذكرا.

دور الملاحظة

أكد التقرير أن الحضانة الاجتماعية تشتمل على 6 مؤسسات، ودور الملاحظة الاجتماعية (17 مؤسسة) ويستفيد منها 900 ذكر، والحماية الاجتماعية (25 مؤسسة) ويستفيد منها 197 ذكرا و1272 أنثى، والضيافة الاجتماعية (مؤسستان) ويستفيد منها 21 ذكرا و438 أنثى، ومؤسسات رعاية الفتيات (8 مؤسسات) وعدد المستفيدات 100 أنثى، ومراكز وأقسام التأهيل المهني (7 مؤسسات) يستفيد منها 129 ذكرا و106 إناث، ومراكز التأهيل الشامل (38 مؤسسة) ويستفيد منها 4425 ذكرا و3459 أنثى، ومكاتب المتابعة الاجتماعية ومكافحة التسول (13 مؤسسة) ويستفيد منها 570 ذكرا و2140 أنثى، ومركز الرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة (3 مؤسسات)، ويستفيد منها 84 ذكرا و53 أنثى، والخدمات الطبية والصحية الاجتماعية.

الأخصائيون الاجتماعيون

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بلغ عدد الأخصائيين الاجتماعيين 959، حيث يوجد 55 منهم في دور التربية الاجتماعية للبنين والبنات، و20 أخصائيا في دور الأيتام (مؤسسات التربية النموذجية)، و61 في دور الحضانة الاجتماعية، و167 بالحماية الاجتماعية، و18 في الضيافة الاجتماعية، و7 في مراكز وأقسام التأهيل المهني، و500 بمراكز التأهيل الشامل، و136 بمكاتب المتابعة الاجتماعية ومكافحة التسول.

- 14918 مستفيدا من الدور الاجتماعية

- 13 دارا ومركزا ومكتبا تمثلها 150 مؤسسة

- 267 مدرسا ومدربا و959 أخصائيا اجتماعيا