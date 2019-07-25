القيادة تهنئ بوريس جونسون لاختياره رئيساً لوزراء بريطانيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيساً الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

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وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيساً الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.