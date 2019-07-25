ولي العهد يبعث برقية تهنئة لبوريس جونسون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية تهنئة لبوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيساً الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية. وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.



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