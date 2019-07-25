السعودية | الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوريس جونسون لاختياره رئيسا لحكومة بريطانيا

شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوريس جونسون لاختياره رئيسا لحكومة بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لبوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيساً الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والنجاح لبوريس جونسون، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.

وبدوره بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لبوريس جونسون.

وأعرب ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والصحة لبوريس جونسون، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.

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تسلم بوريس جونسون، في قصر باكينغهام، الأربعاء، مهامه رسمياً على رأس الحكومة البريطانية، بعد أن قدمت تيريزا ماي استقالتها.

وتولت ماي رئاسة الوزراء بعد الاستفتاء الذي أجري في عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتترك منصبها الآن بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أعوام بعد إخفاقها في إتمام عملية الخروج ورفض البرلمان المنقسم بشدة الاتفاق، الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي لإكمال العملية ثلاث مرات.

وعد جونسون الأربعاء بإنجاز بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر "مهما كلّف الأمر". كما وعد في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة بـ"اتفاق جديد" مع بروكسل.

يذكر أن جونسون هو رئيس الوزراء الـ14 في عهد الملكة اليزابيث الثانية.