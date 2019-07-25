عروض العثيم بالسعودية بشعار مقاضيك الشهرية معنا أوفر بدءًا من 25 إلى 31 يوليو

طُرحت اليوم الخميس الموافق 25 يوليو عروض العثيم الأسبوعية تحت شعار “مقاضيك الشهرية معنا أوفر”، والمستمرة حتى يوم الأربعاء في الأسبوع المقبل والذي يوافق 31 يوليو للعام الميلادي 2019، وقد شهدت العروض تخفيضات على اللحوم كالعادة مثل لحم عجل بالعظم وبدونه ولحوم عجول باكستانية والغنم السواكني والخرفان البربري والتيوس الأثيوبية، ولا تنسى أسواق الفواكه والخضروات مثل الخوخ والموز، وكذلك الفلفل الأخضر والبصل والجزر والبامية الخضرا والليمون، وأيضًا الحلويات بتشكيلة رائعة وماركات متنوعة والتي يعشقها الصغار بما فيها الشيكولاتة التي يحبها كذلك الكبار.

عروض العثيم الخميس 25 يوليو

كمنتج دائم التواجد في جميع عروض العثيم وشركات التجارة بالتجزئة، نجد دجاج ساديا المشهور بين الجميع صغار وكبار بأنه مخصص للشواء، حيث تتبيلته الرائعة وطعمه اللذيذ الشهي، هذا بجانب منتجات الوطنية والتنمية، كذلك كان من ضمن العروض اللحوم بأنواعها المختلفة والفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان التابعة للمراعي وكيري، ويتواجد العديد من الخصومات على منتجات التجميل والمنظفات والأجهزة الإلكترونية والكهربية، من هواتف ذكية وشاشات عرض وحواسيب محمولة، أيضًا الحلويات والمكسرات والأرز والمكرونة والعدس الأحمر المُحبب لدى الكثيرين.

هذا وهناك العديد من الخصومات الأخرى على عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع، يمكن الإطلاع عليها جميًعا من خلال الخمسة وعشرين صورة التي سوف نضعها لكم في هذا الموضوع، حيث تسري تلك العروض في كافة فروع السعودية.

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