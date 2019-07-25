، إصابة دبلوماسي أوروبي بجراح خطيرة إثر تعرُّضه لإطلاق نار بتركيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حاكم أنقرة قال إن مُطلق النار عسكري متقاعد.. وجارٍ التحقيق بالواقعة

أُصيب دبلوماسي بيلاروسي بجروح خطيرة في إطلاق نار في أنقرة مساء الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة دمير أوران (دها) الإخبارية الخاصة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الوكالة إن الدبلوماسي ألكسندر بوغانشيف يعمل في سفارة بلاده في أنقرة، وأُصيب بعيارَيْن ناريَّيْن، أطلقهما عليه أحد جيرانه قبل أن يقدم على الانتحار بالسلاح نفسه.

وأوضح حاكم محافظة أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام المحلية أن مُطلق النار عسكري تركي متقاعد، مشيرًا إلى فتح تحقيق بهذا الخصوص.