، اليوم ..اختتام دورة "أحسن الحديث" لتحفيظ القرآن بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم مساء اليوم الخميس دورة أحسن الحديث لتحفيظ القرآن الكريم ومراجعته في دورتها السابعة عشرة لعام ١٤٤٠ هجريًا، في جامع الشيخ عبدالعزيز الفريان رحمه الله مخرج ٢٦ الدائري الغربي.

ويشمل الحفل الختامي تكريم الطلاب بعد أن أمضوا ٢٨ يومًا بمعدل ٨ ساعات لكل يوم.

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