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محمد بن مسعود - الدمام - تختتم مساء اليوم الخميس دورة أحسن الحديث لتحفيظ القرآن الكريم ومراجعته في دورتها السابعة عشرة لعام ١٤٤٠ هجريًا، في جامع الشيخ عبدالعزيز الفريان رحمه الله مخرج ٢٦ الدائري الغربي.
ويشمل الحفل الختامي تكريم الطلاب بعد أن أمضوا ٢٨ يومًا بمعدل ٨ ساعات لكل يوم.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 12:54 AMاليوم ..اختتام دورة "أحسن الحديث" لتحفيظ القرآن بالرياض
تختتم مساء اليوم الخميس دورة أحسن الحديث لتحفيظ القرآن الكريم ومراجعته في دورتها السابعة عشرة لعام ١٤٤٠ هجريًا، في جامع الشيخ عبدالعزيز الفريان رحمه الله مخرج ٢٦ الدائري الغربي.
ويشمل الحفل الختامي تكريم الطلاب بعد أن أمضوا ٢٨ يومًا بمعدل ٨ ساعات لكل يوم.
، اليوم ..اختتام دورة "أحسن الحديث" لتحفيظ القرآن بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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