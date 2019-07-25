، وكيل "الصحة" يتفقد مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لبحث إمكانات التطوير ورفع مستوى الجودة والخدمة

تفقد وكيل وزارة الصحة للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد الجديع، يرافقه المساعد للخدمات الطبية المساعدة بصحة جدة، الدكتور محمد باجبير، مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.

وتم عقد لقاء مع رؤساء الأقسام المعنية، استمع خلاله إلى شرح مرئي عن الخدمات الطبية المقدمة من الأقسام المساعدة، بعد ذلك قام بجولة على قسم التصوير الطبي وقسم الرعاية الصيدلية وقسم المختبر وبنك الدم وقسم التغذية العامة لبحث إمكانات التطوير، ورفع مستوى الجودة والخدمة المقدمة في تلك الأقسام.

كما بحث مع إدارة المجمع الطبي ورؤساء الأقسام المساعدة عددًا من المتطلبات عملاً على توفيرها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين مستقبلاً.

وجاءت تلك الزيارة اهتمامًا في تطوير وتوفير كل الخدمات الطبية داخل المجمع الطبي إسهامًا بذلك في توفير بيئة عمل متميزة في ظل اهتمام وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وحرصه الدائم على رفع مستوى الجودة في الخدمات الصحية في المنشآت الصحية بالمملكة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في سبيل راحة المواطن.