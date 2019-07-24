السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم حرس الحدود يصدر قراراً بترقية عدد من مفتشات حرس الحدود



جدة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

أصدر معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية إحدى عشرة مفتشة من رتبة وكيل رقيب إلى رتبة رقيب، اعتباراً من ١٤٤٠/١٠/١‍ هـ ، ليصبح إجمالي من تمت ترقيتهن من مفتشات حرس الحدود منذ بداية عام ١٤٤٠هـ إحدى وثمانين مفتشة، وذلك بمختلف الرتب العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

ورفع معالي مدير عام حرس الحدود الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على العناية والاهتمام والدعم اللامحدود الذي يحظى به حرس الحدود ومنسوبوه من سموه .

وهنأ الفريق البلوي المترقيات، سائلاً المولى عز وجل لهن التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهن، وأن تكون الترقية حافزاً لهن لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

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