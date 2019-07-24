السعودية اليوم / كشافة المملكة يشاركون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأمريكا



الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

باشر أعضاء وفد جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد الوفد الكشفي السعودي المُشارك بالجامبوري عبدالله بن محمد المنصور أن الموضوع الرئيس في GDV سيكون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ومعرفة التحديات الإنمائية الرئيسة للبشرية من أجل ضمان حياة مستدامة وسلمية ومزدهرة على الأرض للجميع الآن وفي المستقبل.

وأشار المنصور إلى أن القرية العالمية GDV فرصة للمشاركين للتعرف على أصدقاء جدد من مختلف بلدان العالم يتشاركون سوياً في مناقشة قضايا العالم من خلال مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية, ومناقشة خبراء من المنظمات الوطنية والدولية التي تعمل على مواجهة التحديات الرئيسة التي يواجهها العالم اليوم ، وكيف يمكن أن تؤثر أفعالهم المحلية في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم .

وأكد قائد الوفد أن قرية التنمية العالمية فرصة للمشاركين للتعرف على برامج المنظمة الكشفية العالمية (WOSM ) في إطار جائزة الكشافة في العالم ، ورسل السلام ، والبرنامج العالمي للبيئة الكشفية ، والحوار من أجل السلام ، والمبادرات العالمية الأخرى ، كما أن القرية فرصة للمشاركين للحصول على شارات الهواية في الموضوعات التي تغطيها قرية التنمية العالمية .

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الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسباشر أعضاء وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المُشارك في الجامبوري الكشفي العالمي الـ 24 المقام حالياً في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم ، المشاركة في برامج وفعاليات قرية التنمية العالمية (GDV) ، التي تهتم بإتاحة الفرصة للشباب المشاركين بالمشاركة في أجندة التنمية العالمية وتمكينهم من المعرفة وتنمية المهارات وبناء قدراتهم ومواجهة المواقف ، وزيادة وعيهم بالقضايا العالمية ، من أجل عالم أفضل.وأوضح قائد الوفد الكشفي السعودي المُشارك بالجامبوري عبدالله بن محمد المنصور أن الموضوع الرئيس في GDV سيكون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ومعرفة التحديات الإنمائية الرئيسة للبشرية من أجل ضمان حياة مستدامة وسلمية ومزدهرة على الأرض للجميع الآن وفي المستقبل.وأشار المنصور إلى أن القرية العالمية GDV فرصة للمشاركين للتعرف على أصدقاء جدد من مختلف بلدان العالم يتشاركون سوياً في مناقشة قضايا العالم من خلال مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية, ومناقشة خبراء من المنظمات الوطنية والدولية التي تعمل على مواجهة التحديات الرئيسة التي يواجهها العالم اليوم ، وكيف يمكن أن تؤثر أفعالهم المحلية في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم .وأكد قائد الوفد أن قرية التنمية العالمية فرصة للمشاركين للتعرف على برامج المنظمة الكشفية العالمية (WOSM ) في إطار جائزة الكشافة في العالم ، ورسل السلام ، والبرنامج العالمي للبيئة الكشفية ، والحوار من أجل السلام ، والمبادرات العالمية الأخرى ، كما أن القرية فرصة للمشاركين للحصول على شارات الهواية في الموضوعات التي تغطيها قرية التنمية العالمية .// انتهى //00:20ت م0241

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