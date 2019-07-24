حج / سفير المملكة لدى السنغال يلتقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام



داكار 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري اليوم ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440 هـ، في مكتبه بسفارة المملكة بالعاصمة السنغالية داكار.

وقدم السفير الدوسري التهنئة لهم بمناسبة ذهابهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، مؤكدًا أن خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام، هو واجب وشرف حظيت به المملكة حكومةً وشعبًا، سائلاً المولى عز وجل القبول لهم بأداء فريضتهم، وعودتهم سالمين إلى بلادهم.

// انتهى //

23:54ت م

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