السعودية اليوم / اللجنة التنفيذية للتدريب الصيفي بتعليم جازان تتفقد مراكز التدريب بالحد الجنوبي



جيزان 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

تفقد أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع التدريب الصيفي بتعليم جازان اليوم مقرات التدريب الصيفي بالحد الجنوبي بمحافظة صامطة ومكتب تعليم محافظة أحد المسارحة والحرث.

‫واستمع‬ أعضاء اللجنة لشرح من الفائزين على مراكز التدريب عن الدورات المقامة وأهدافها والخبرات التي يتمتع بها المدربون، وعدد المسجلين في تلك الدورات، ‫مطلعين على مقرات التدريب وتجهيزاتها ومرافقها والخدمات المقدمة للمتدربين. ‬

‫//انتهى//

23:35ت م

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