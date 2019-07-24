حج / رئاسة المسجد النبوي تنظم برنامج " دليلك لمواقع خدمتك "



المدينة المنورة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

نظمت إدارة الخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال وحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برنامج " دليلك لمواقع خدمتك "، وذلك ضمن حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا (7) " .

وأوضح مدير وحدة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالرئاسة سمير ألفت أن البرنامج يعمل على توزيع حقيبة تتكون من دليل إرشادي لمواقع خدمات المسجد النبوي للزائر، وتحتوي على بعض الصور والرموز لبعض المواقع ومعلومات أساسية لذوي الإعاقة، إلى جانب التسهيل على الزائر طرح الأسئلة والاستفسارات لمساعدتهم لأداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة .

وبين أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم .

// انتهى //

23:02ت م

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