مبادرات إبداعية لحماية البيئة والتراث في تنومة

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - تنومة

ضمن برنامج “حسن الوفادة”، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، نظمت كلية العلوم والآداب بتنومة “مبادرات إبداعية لحماية البيئة والتراث في محافظة تنومة” في منتجع نوربان.

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وتفضل الأمير ناصر بن عبدالرحمن آل سعود، بعقد ورشة العمل في المنتجع الخاص به، بإدارة عميد الكلية أ. د. عبدالعزيز الفقيه للورشة التي شارك بها مسؤولو الدوائر الحكومية، وجمع من المواطنين، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات الرائعة، والتي ستقوم الكلية بدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها مستقبلًا، بالتعاون مع الأهالي والجهات الحكومية في المحافظة.