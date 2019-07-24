مسام ينتزع 77 ألف لغم حوثي في اليمن

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام “مسام”، الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نزع 3014 لغمًا حوثيًّا منذ بداية تموز/ يوليو الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي في اليمن.

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وقال مدير عام “مسام”، أسامة القصيبي: إن “فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثالث من يوليو 1318 لغمًا وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 3014 لغمًا”.

وأضاف القصيبي، بحسب موقع “مسام”، أن “الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي 559 لغمًا مضادًا للدبابات، و3 ألغام مضادة للأفراد، ونزعت أيضًا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر 714 ذخيرة غير منفجرة و42 عبوة ناسفة”.

وتابع أن “فرق المشروع تمكنت منذ انطلاق المشروع، ولغاية يوم 18 يوليو من نزع 77129 لغمًا، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة”.