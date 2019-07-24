حفتر: سنرفع راية النصر في طرابلس قريبًا

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر: إن هدفنا هو تحرير كامل الأراضي الليبية، مؤكدًا أنه سيتم الاحتفال قريبًا بالنصر بتحرير العاصمة طرابلس.

وأضاف حفتر، في كلمة ألقاها الأربعاء، سنرفع راية النصر في قلب العاصمة طرابلس قريبًا، مشيرًا إلى أن طرابلس ستصبح مدينة السلام وتستعيد دورها عاصمة لكل الليبيين.

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ودعا حفتر الجيش للحفاظ على الليبيين عند دخول العاصمة طرابلس، كما حثه على الحفاظ على المرافق العامة في طرابلس.

ميدانيًّا قال الجيش الليبي، في وقت سابق الأربعاء: إن قواته تتقدم بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق عرقلة تقدمه نحو أهدافه.

وأضاف، في بيان، أن وحداته المسلحة سيطرت على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة بدأت منذ فجر الثلاثاء، حيث تمكنت وحدات اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة من تضييق الخناق أكثر على تمركزات قوات حكومة الوفاق خلف معسكر النقلية وبالقرب من طريق الأصفاح التابع لبلدية قصر بن غشير، مشيرًا إلى أنّ الطيران التركي المسيّر الذي وفر غطاء جويًّا لقوات الوفاق، فشل في منع تقدّم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية.