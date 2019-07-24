مشروع تجريبي لتخفيض درجة حرارة الشمس على الحجاج

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من المشروع التجريبي لتخفيض درجة حرارة الشمس على ضيوف الرحمن في طرق المشاة بالمشاعر المقدسة.

وقالت الأمانة: إن الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، أنجزت المشروع في مرحلته التجريبية، والذي يمتد على مساحة 3500 متر مربع تقريبًا.