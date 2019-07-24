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2019-07-24 الموانئ الكويتية: تنسيق خليجي لتأمين حركة السفن متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت هيئة الموانئ الكويتية، عن وجود تنسيق خليجي عربي لتأمين سلامة حركة السفن في “الخليج”. Advertisements جاء ذلك على خلفية التوترات والأحداث الأخيرة، التي تشهدها المنطقة، بسبب الممارسات الإيرانية. وكان آخر تلك التطورات احتجاز إيران لسفينة نفط بريطانية، والتي تسببت في حالة من الغضب، واستنفار من بريطانيا، حيث توعدت طهران بعد حادث الناقلة.









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