2019-07-24

حريق يخلي 27 مريضًا بمستشفى في الخبر

متابعات الخليج 365 - الخبر

تسبب حريق اندلع مساء اليوم بمستشفى المانع بمحافظة الخبر، في انبعاث دخان امتد إلى الأدوار العليا في المبنى المكون من ستة أدوار، وإخلاء 27 حالة من المرضى المنومين إلى المباني المجاورة التابعة للمستشفى.

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وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر وصحة الشرقية، والجهات المعنية الحادث، وتم إخلاء المبنى.

كما تم إسعاف 15 حالة من العاملين وموظفي المستشفى؛ بسبب الإجهاد، وجميع الحالات وضعها مستقر ولله الحمد.