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إصابة دبلوماسي بيلاروسي في هجوم بأنقرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية، إصابة أحد دبلوماسييها بجروح خطيرة إثر تعرضه لهجوم مسلح في العاصمة التركية أنقرة، مساء اليوم الأربعاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية: إن “موظفًا في السفارة البيلاروسية كان في طريقه إلى منزله مع طفله، وأصيب بطلق ناري من قبل مواطن تركي مصاب باضطراب نفسي”.
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