إعلان وظائف مخالف لجنسية عربية والعمل تتفاعل

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مع إعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية.

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وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه إشارة إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه.

وأضافت: “كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات”.