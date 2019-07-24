اخبار السعوديه

إعلان وظائف مخالف لجنسية عربية والعمل تتفاعل

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم إعلان وظائف مخالف لجنسية عربية والعمل تتفاعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-24

إعلان وظائف مخالف لجنسية عربية والعمل تتفاعل

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مع إعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية.

Advertisements

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إنه إشارة إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه.

وأضافت: “كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات”.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان وظائف مخالف لجنسية عربية والعمل تتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا