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دومينيك راب وزيرًا للخارجية البريطانية

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2019-07-24

دومينيك راب وزيرًا للخارجية البريطانية

متابعات الخليج 365 - متابعة

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، تشكيل مجلس الوزراء الجديد، بعد تكليفه رسميًّا من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بتشكيل الحكومة.

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وأعلن مكتب رئاسة الوزراء، في بيان رسمي، عن اختيار دومينيك راب لمنصب وزير الخارجية خلفًا للمستقيل جيرمي هانت، وساجيد جافيد لمنصب وزير الخزانة خلفًا لفيليب هاموند.

ومن المتوقع أن تكتمل عملية تشكيل الحكومة الجديدة خلال اليومين القادمين بعد مغادرة معظم أعضاء مجلس وزراء حكومة ماي مناصبهم.





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