شكرا لقرائتكم وزير الثقافة رئيسًا فخريًّا لـ الآيكوم السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-24 وزير الثقافة رئيسًا فخريًّا لـ الآيكوم السعودي متابعات الخليج 365 - واس وافق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، على الرئاسة الفخرية للجنة الوطنية السعودية للمتاحف “الآيكوم السعودي” التي شُكّلت عام 2015م تحت مظلة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

ويسعى “الآيكوم السعودي” إلى تعزيز حضور المملكة في المنظمات الدولية والتعريف بثقافة المملكة عالمياً عبر إبراز متاحفها وما تملكه من ثراء تراثي وأثري في أراضيها، كما يستهدف النهضة بقطاع المتاحف ضمن رؤية المملكة 2030.









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