استياء مراجعي مجمع الملك فيصل لإيقاف عربات القولف

2019-07-24

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

عبر عدد من مراجعي مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عن استيائهم من إيقاف عربات القولف، صباح اليوم الأربعاء، والمخصصة لنقل المراجعين، حيث تم تخصيصها لزيارة وزير الصحة ومرافقيه، فيما عادت إلى العمل بعد الظهر بعد أن تم تأجيل الزيارة إلى وقت لاحق.

وكان مقررًا زيارة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة صباح اليوم الأربعاء إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وتم إيقاف عربات القولف عن نقل المراجعين، فيما ارتدى قائدوها الزي الرسمي انتظارًا لزيارة وزير الصحة ومرافقيه؛ مما تسبب ذلك في معاناة وإرهاق للمراجعين، وخصوصًا كبار السن الذين لا يستطيعون المشي لمسافات طويلة.

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كما تسبب ذلك في ازدحام المركبات أمام بوابة العيادات الخارجية بعد أن اضطر عدد من المرافقين إلى إيصال مرضاهم إلى بوابة العيادات والعودة لهم مرة أخرى عند الانتهاء.

وأوضح أبو سعود لـ”متابعات الخليج 365” بأن منع نقل المراجعين عبر عربات القولف بسبب زيارة لا يرضي وزير الصحة، وهو حريص دائمًا على راحة المرضى وتوفير كافة الخدمات لهم سواء العلاجية أو الخدمية، مستغربًا في نفس الوقت من وجود عربتين قولف لخدمة مراجعي المجمع والذي يشهد توافد المئات لمراجعة العيادات الخارجية في كل يوم.

وطالب أبو سعود بزيادة عدد عربات القولف التي تخدم شريحة كبيرة من المراجعين، لاسيما أنه يوجد مواقف للسيارات بعيدة عن العيادات، ويجد عددًا من المراجعين، وخصوصًا كبار السن، معاناة في الوصول لها، وسط ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.