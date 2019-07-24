الان تتابع “العمل” توضح حقيقة مايتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 10:48 م, 24 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حقيقة مايتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة. وجاء في تغريدة الوزارة: “إشارة إلى مايتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة وجاري التحقق منه؛ كما تؤكد الوزارة على استمرارها بتتفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات”.

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