شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام شاحنتين واحتراقهما على طريق الساحل باتجاه جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باشرت الجهات المعنية اليوم (الأربعاء)، حادث اصطدام شاحنتين واحتراقهما على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة، قبل نقطة تفتيش السنابل. باشرت الجهات المعنية اليوم (الأربعاء)، حادث اصطدام شاحنتين واحتراقهما على طريق الساحل باتجاه محافظة جدة، قبل نقطة تفتيش السنابل. وأدى الحادث إلى إعاقة الحركة المرورية، وتعمل الجهات المختصة على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.



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