شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات أمير عسير: إيواء أسرة قرية الروحاء لحين ترميم منزلهم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)وجَّه محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بتشكيل لجنة مكونه من المحافظة والدفاع المدني والمالية، للوقوف على منزل مواطن بقرية الروحاء التابعه لمحايل، بعد أن ظهر المواطن في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشير من خلاله إلى تهالك منزله وظهور التشققات والتصدعات فيه.
وقررت المحافظة بالتنسيق مع فرع المالية إيواء الأسرة لمدة خمسة أيام، على أن تقوم جمعية البر الخيرية باستئجار شقة مناسبة للأسرة حتى يتم ترميم المنزل.
وأشار المحافظ إلى أن تلك الإجراءات تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، المشددة على متابعة أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم، مؤكداً أنه سيتم الرفع بجميع الإجراءات والتقارير لأمير المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيهات أمير عسير: إيواء أسرة قرية الروحاء لحين ترميم منزلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.