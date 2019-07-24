شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بيشة» تُحدد مصدر «نمل المُغذي» وتُعاقب المقصرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة) @ibrahimalaklobi

كشفت التحقيقات التي أجرتها «صحة بيشة» بشأن وجود نمل داخل «أنبوب مغذي»، أن مصدر النمل يعود لكيس أُحضر من خارج المستشفى.

وقالت «الصحة» في بيان لها: «إلحاقاً للبيان الصحفي الصادر بتاريخ 17/11/1440هـ، والمشار فيه إلى تشكيل لجنة للتحقيق في المقطع المنشور بوسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وجود نمل داخل أنبوب مغذي لأحد المرضى المنومين بمستشفى الملك عبدالله، وبناءً على نتائج التحقيق التي استندت فيها اللجنة المُشكلة من قِبل مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة على إفادة السيدة المرافقة لابنتها المنومة بقسم الأطفال بالمستشفى، وجهات الاختصاص المعنية، اتضح أن المواطنة صاحبة المقطع دخلت المستشفى بتاريخ 8/7/2019م مرافقةً لابنتها، وأفادت خلال التقائها بلجنة التحقيق بأن النظافة في الغرفة كانت جيدة ولم تلحظ وجود حشرات في أرضية الغرفة أو مفارش الأسرّة، إلا أنها في اليوم التالي 9/7/2019م وعند الساعة العاشرة مساءً، تفاجأت بوجود نملتين داخل أنبوب المغذي، وعلى الفور استدعت التمريض المتواجد في القسم».

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وأضاف البيان: «قامت الممرضة بإزالة المغذي وتغييره، بينما قامت المواطنة بفحص مفرش السرير والبطانية للتأكد من وجود نمل ولم يظهر لها وجوده، وبعد مغادرة الممرضة وعند قيام المواطنة بفتح كيس كان بحوزتها بداخله علبة حليب أطفال، عثرت على عدد من النمل بداخله».

وأوضحت «صحة بيشة» أن تقرير الجولة الفورية التي قام بها مدير الشؤون الصحية وعدد من المسؤولين فور نشر المقطع أظهر عدم وجود حشرات في أي مكان بالمستشفى، ومن خلال إفادة المواطنة وتقارير الجولات الميدانية التي تمت بالمستشفى، وإفادات المختصين المعنيين بالحالة، اتضح عدم وجود أي حشرات بقسم تنويم الاطفال، وأن مصدر وجود النمل في الغرفة كان علبة الحليب داخل الكيس الذي كان بحوزة المواطنة، وتبين وجود إهمال بسيط من قبل عاملات شركة الصيانة والنظافة تسبب في تدني محدود لمستوى النظافة، مع إهمال من الممرضة التي قامت بوضع أنبوب المغذي تمثل في عدم إقفال فتحة الأنبوب أثناء رفعها للمغذي، وكذلك وجود إهمال لدى رئيسة التمريض بالقسم تمثل في عدم مرورها على المرضى ومتابعة أعمال التمريض، وعدم اتخاذها الإجراءات النظامية للتعامل مع مثل هذه الحالة وهو تصعيدها الفوري للجهة المختصة.

وبناءً على نتائج التحقيق، اعتمد مدير الشؤون الصحية في بيشة عدداً من القرارات، اشتملت على توجيه إنذار لشركة الصيانة والنظافة، وعدة عقوبات نظامية بحق رئيسة التمريض والممرضة مباشرة الحالة، ومشرفة النظافة التابعة لشركة الصيانة والنظافة.