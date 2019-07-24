عروض كارفور السعودية وتخفيضات على أكبر الماركات من 24 إلى 30 يوليو

بدأت عروض كارفور بالمملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019، وتنتهي الأسبوع المقبل وبالتحديد الثلاثاء 30 من هذا الشهر، وقد شهدت تخفيضات متعددة تحت شعار “أكبر الماركات بأسعار مخفضة”، حيث شملت تلك العروض عدد كبير من المنتجات المتنوعة، فعلى سبيل المثال كانت الألبان ومشتقاتها حاضرة كالعادة، فكان هناك خصومات على حليب كارفور والخير المجفف ولبن سائل المراعي عبوة 1 لتر هذا بالإضافة إلى أجبان الشركة المشهورة كريمة ومربعات ولبنة، لم تغفل العروض الدجاج بأنواعه المختلفة وماركاته المتنوعة من شركة التنمية وساديا والفروج الذهبي وداري ورضوى.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية

بالطبع كانت عروض كارفور السعودية على الأجهزة الكهربائية حاضرة مثل الشاشات والثلاجات ومبردات الهواء والماء والأفران الكهربائية والشوايات والخلاطات والعصارات والتكييفات والمكاوي، وعدد آخر من أجهزة المنزل العصري، كذلك الأجهزة التكنولوجية مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية بعلامات تجارية معروفة وشهيرة، على رأسها نوكيا وهواوي وهونر وسامسونج، هذا بالإضافة إلى سماعات وملحقات متطورة أيضًا استمرارًا لأدوات المصايف كانت شركة بست واي حاضرة بمنتجاتها الترفيهية والتي يحرص الصغار والكبار على شرائها.

وفيما يلي سوف نعرض عليكم جميع التخفيضات والخصومات التي طرحتها كارفور لهذا الأسبوع، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق الشهيرة تقوم ما بين الحين والآخر بطرح عروض جديدة خلال الأسبوع فتابعونا لمعرفة كل جديد.

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