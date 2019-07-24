مسابقات القرآن والآذان 1440- التسجيل عبر موقع الهيئة العامة للترفيه السعودية quranathanawards.com

نتابع من جديد أخبار المملكة العربية السعودية، وكل ما يهم المواطن ليس فقط في السعودية بل في العالم العربي أجمع، حيث اعلان الهيئة العامة لمسابقات القرآن والآذان للعام الهجري الحالي 1440، على أن يتم التقديم لها من جميع بلدان العالم الإسلامي، مسابقات القرآن والآذان.

ونتعرف سويا على الهيئة العامة للترفيه وكيفية التسجيل لمسابقة القرآن والآذان، وشروط التسجيل في المسابقة.

نتابع من جديد أخبار المملكة العربية السعودية، وكل ما يهم المواطن ليس فقط في السعودية بل في العالم العربي أجمع، حيث اعلان الهيئة العامة لمسابقات القرآن والآذان للعام الهجري الحالي 1440، على أن يتم التقديم لها من جميع بلدان العالم الإسلامي، مسابقات القرآن والآذان.

ونتعرف سويا على الهيئة العامة للترفيه وكيفية التسجيل لمسابقة القرآن والآذان.

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الهيئة العامة للترفيه

الهيئة العامة للترفيه، تعد احدى مؤسسات الترفيه في المملكة العربية السعودية، تم انشاؤها في عام 1437هـ، كما عملت على الإهتمام بكافة الأنشطة الترفيهية التي تخدم المواطن، كما تسعى إلى توفير الفرص الترفيهية، لكافة فئات المجتمع والتي تسعى إلى تقوية الروابط الإجتماعية، وفق مجموعة من المعايير المحددة، ومن بين تلك الأنشطة طرحها لمسابقات القؤآن والآذان مقابل الجوائز المليونية.

مسابقات القران والاذان

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مسابقات القران والاذان، لجموع المسلمين في العالم العربي، وقد رصدت مبلغا ماليا كجائزة قدرها 12مليون ريال سعودي، كما دعت المسلمين في كا أرجاء العالم للمشاركة في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن ورفع الاذان، والتي تهدف للإحتفاء بأجمل الأصوات في تلاوة القرآن ورفع الأذان، ويمكن التسجيل في المسابقة من خلال اختيار المسار المناسب ثم تعبئة الإستمارة الخاصة بالمسابقة، كما يمكن الأشتراك في مسابقة القرآن ومسابقة رفع الأذان لامعا.

رابط التسجيل في مسابقات القران والاذان

للتسجيل والتقديم في مسابقات القران والاذان، من خلال رابط الهيئة العامة للترفيه من هنا.

كيفية التسجيل في مسابقات القرآن والاذان

موعد التسجيل في مسابقات القرآن والأذان

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مد فترة التسجيل في مسابقات القرآن الكريم والأذان لتصبح 18 أغسطس 2019 عوضا عن 22 يوليو 2019، نظرا لإتاحة الفرصة أمام الجماهير الغفيرة الراغبة في التسجيل.