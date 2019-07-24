، مجددًا.. وكالة فيتش تخفِّض التصنيف الائتماني لـ12 بنكًا تركيًّا ،

- 1/2
- 2/2
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الائتمان بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لـ12 بنكًا تركيًّا مملوكًا لعناصر أجنبية، والمؤسسات التابعة لها، وبنكَيْن حكوميَّيْن، بينما أبقت على المشهد الائتماني عند مستوى "سلبي".
وجاء هذا القرار عقب تخفيض فيتش تصنيف تركيا الائتماني في الثاني عشر من يوليو/ تموز الجاري.
وذكر موقع بلومبيرج أن فيتش صرحت في بيانها بأن سبب خفضها التصنيف الائتماني للبنوك التركية المملوكة لعناصر أجنبية من مستوى BB- إلى B+ يرجع إلى تزايد خطر تدخُّل الحكومة في قطاع البنوك في حال تدهور التمويل الخارجي لتركيا بشكل كبير.
ويعكس التصنيف الائتماني للبنوك نظرة فيتش تجاه المخاطر المتزايدة فيما يخص قدرة المسؤولين الأتراك على توفير الدعم الكافي للنقد الأجنبي في موعده بالأخذ في عين الاعتبار احتمالية مواجهة البلاد صعوبة في التمويل الخارجي.
وتضمنت قائمة البنوك التركية التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني كلاً من بنك الضمان (جارانتي)، وبنك يابي كريدي، وبنك الاقتصاد، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك كويت ترك، وبنك دنيز، وبنك التنمية، وبنك بوزيتيف للائتمان والتنمية، وبنك بورجان، وبنك ألترناتيف، وبنك ICBC، وبنك التصدير، وبنك تركيا فينانس.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 11:37 PM
بعد تزايد خطر تدخُّل الحكومة في قطاع البنوك
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الائتمان بالعملات الأجنبية على المدى الطويل لـ12 بنكًا تركيًّا مملوكًا لعناصر أجنبية، والمؤسسات التابعة لها، وبنكَيْن حكوميَّيْن، بينما أبقت على المشهد الائتماني عند مستوى "سلبي".
وجاء هذا القرار عقب تخفيض فيتش تصنيف تركيا الائتماني في الثاني عشر من يوليو/ تموز الجاري.
وذكر موقع بلومبيرج أن فيتش صرحت في بيانها بأن سبب خفضها التصنيف الائتماني للبنوك التركية المملوكة لعناصر أجنبية من مستوى BB- إلى B+ يرجع إلى تزايد خطر تدخُّل الحكومة في قطاع البنوك في حال تدهور التمويل الخارجي لتركيا بشكل كبير.
ويعكس التصنيف الائتماني للبنوك نظرة فيتش تجاه المخاطر المتزايدة فيما يخص قدرة المسؤولين الأتراك على توفير الدعم الكافي للنقد الأجنبي في موعده بالأخذ في عين الاعتبار احتمالية مواجهة البلاد صعوبة في التمويل الخارجي.
وتضمنت قائمة البنوك التركية التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني كلاً من بنك الضمان (جارانتي)، وبنك يابي كريدي، وبنك الاقتصاد، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك كويت ترك، وبنك دنيز، وبنك التنمية، وبنك بوزيتيف للائتمان والتنمية، وبنك بورجان، وبنك ألترناتيف، وبنك ICBC، وبنك التصدير، وبنك تركيا فينانس.
، مجددًا.. وكالة فيتش تخفِّض التصنيف الائتماني لـ12 بنكًا تركيًّا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مجددًا.. وكالة فيتش تخفِّض التصنيف الائتماني لـ12 بنكًا تركيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.