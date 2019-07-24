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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى الأستاذ زايد الزيادي، شقيق الزميل فائز الزيادي، رئيس قسم الإعلام الجديد والتصوير في صحيفة "الخليج 365"، مشوار دراسته في جامعة مانشستر متروبوليتان بحصوله على درجة الماجستير في القيادة التعليمية.
أسرة صحيفة "الخليج 365" تبارك للأستاذ زايد وتهنئ الزميل فائز الزيادي، متمنية لهما مزيداً من النجاح والتفوق.
ولجامعة مانشستر متروبوليتان تاريخ أكاديمي عريق يعود إلى عام 1824، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة المتحدة، وتم تصنيف 85% من أبحاثها على أنها رائدة عالمياً.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 11:36 PM
أنهى الأستاذ زايد الزيادي، شقيق الزميل فائز الزيادي، رئيس قسم الإعلام الجديد والتصوير في صحيفة "الخليج 365"، مشوار دراسته في جامعة مانشستر متروبوليتان بحصوله على درجة الماجستير في القيادة التعليمية.
أسرة صحيفة "الخليج 365" تبارك للأستاذ زايد وتهنئ الزميل فائز الزيادي، متمنية لهما مزيداً من النجاح والتفوق.
ولجامعة مانشستر متروبوليتان تاريخ أكاديمي عريق يعود إلى عام 1824، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة المتحدة، وتم تصنيف 85% من أبحاثها على أنها رائدة عالمياً.
، شقيق "الزميل الزيادي" ينال "الماجستير" من بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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