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"بلد إسلامي بلد طيب وملك طيب" بهذه العبارات أطلقت الحاجة العراقية العنان لمشاعرها ودموع الفرح تسبق ما بخاطرها عند وصولها إلى أرض الحرمين الشريفين ضمن طلائع حجاج الدول العربية من دولة العراق.
وفي التفاصيل، قالت الحاجة العراقية : أنا فرحانة لأن رب العالمين عزمنا وجينا إلى بلد إسلامي وبلد طيب وبلد ملكها طيب كوادرها "طيبين" وهذا البلد إن شاء الله يبقى شامخًا ويبقى فوق راسنا يا الله وفيها بيت الله الحرام".
وتقدم الجهات الحكومية خدماتها بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله بإشراف مباشر من أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين من وصول أول حاج إلى أرض المطار في جدة مع تسهيل جميع العقبات والطرق ووصولاً إلى أرض الحرم المكي الشريف.
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 10:25 PM
بعد وصولها إلى أرض الحرمين ضمن طلائع حجاج الدول العربية
"بلد إسلامي بلد طيب وملك طيب" بهذه العبارات أطلقت الحاجة العراقية العنان لمشاعرها ودموع الفرح تسبق ما بخاطرها عند وصولها إلى أرض الحرمين الشريفين ضمن طلائع حجاج الدول العربية من دولة العراق.
وفي التفاصيل، قالت الحاجة العراقية : أنا فرحانة لأن رب العالمين عزمنا وجينا إلى بلد إسلامي وبلد طيب وبلد ملكها طيب كوادرها "طيبين" وهذا البلد إن شاء الله يبقى شامخًا ويبقى فوق راسنا يا الله وفيها بيت الله الحرام".
وتقدم الجهات الحكومية خدماتها بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله بإشراف مباشر من أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين من وصول أول حاج إلى أرض المطار في جدة مع تسهيل جميع العقبات والطرق ووصولاً إلى أرض الحرم المكي الشريف.
، بالفيديو .. حاجة عراقية دموعها تسبق مشاعرها:"بلد طيب وملك طيب" ،
المصدر : الخليج 365
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