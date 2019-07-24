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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد اول ظهور للحارس الضخم للملك سلمان .. ما سر حزنه في هذا الفيديو ؟

اعاد ناشطون سعوديون نشر مقطع الفيديو وماذا قال عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان عن البطل السعودي الذي ضحى بنفسه ومنع الارهابيين من اقتحام قصر السلام بجدة.

ووصف اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أحد شهداء حادثة الاعتداء على نقطة حراسات تابعة للحرس الملكي أثناء محاولة اقتحام فاشلة لقصر السلام في جدة بـ ”البطل“. Advertisements وبحسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الفغم لذوي الشهيد: ”هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره، وقال: كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزع“ في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد. وأضاف ”أنه تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف؛ ما أدى لمقتله بمكانه نفسه في الحال ”.

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