جيجي: لوحتي إهداء لولي العهد.. ورسومات جدة أذهلتني

لم تتوقع الفنانة التشكيلية الجوهرة جيجي أن زيارتها الخاطفة للسعودية، ستتحول إلى إقامة دائمة في مدينة الرياض، ما دفعها لإغلاق منزلها في هولندا، أمام تبادل الإعجاب بينها وبين المجتمع السعودي، الذي تفاعل مع لوحتها عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي حققت أصداء واسعة كتعبير عن إعجابها بالدور الذي يتصدى له لتحقيق نقلة حضارية غير مسبوقة في تاريخ المجتمع السعودي.

وتقول جيجي وفقًا لـ«عكاظ»: فوجئت بالكم الكبير للتشكيليات والتشكيليين السعوديين، الذين نقلوا خبراتهم من الخارج إلى الداخل، كما لفت انتباهي اهتمام الأمير محمد بالفنون ودعمها، وأذهلتني رسومات ولوحات كورنيش جدة والمنطقة التاريخية. مؤكدة أنها اختارت رسم لوحة ولي العهد باعتباره شخصية ملهمة وقائداً بارعاً استطاع أن يقود التغيير في السعودية في فترة وجيزة، فظهرت السعودية بشكل مختلف ومنفتح على العالم، وأضافت: كم أنا سعيدة بأني عايشت هذه الحقبة من التغيير نحو الأفضل، واللافت أن الشعب السعودي سعيد بهذا التغيير، وهذا الشيء ملاحظ جداً من حرصهم على حضور جميع الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام في أنحاء المملكة كافة. لافتة إلى أن التطور الذي تشهده المملكة لم يكن ليحدث لولا حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده على تحسين جودة حياة المجتمع السعودي، مشيرة إلى أنها رأت السعادة في وجوه المواطنين أثناء زياراتها فعاليات موسم جدة الأخيرة.

وعن لوحة ولي العهد، قالت: استغرق العمل فيها 7 أيام استخدمت فيه 7 ألوان، أكثرها اللون الأخضر الذي يميز علم السعودية، مؤملة أن تقدم لوحتها -التي شاركت بها في معرضين بسويسرا والسعودية- لولي العهد، إذ طبعت منها نحو 44 نسخة، وزعت جميعها، مبينة أنها ستعرضها في موسم الرياض قريباً. مؤملة من الشعب الهولندي ألا يعتمد على الصورة النمطية عن المجتمع السعودي في الإعلام الغربي، ونصحت بزيارة السعودية للتعرف على حقيقة هذا البلد الكريم وطبيعة شعبه الطيب المضياف.