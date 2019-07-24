أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء في المملكة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (الأربعاء) في المملكة كانت في حفر الباطن.
وأوضحت أن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 47 درجة مئوية في مرصد حفر الباطن، فيما سجّل مرصد الخرج 46 درجة مئوية، وفي القصيم والرياض 45 درجة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية وتمتد إلى نجران، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير.
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