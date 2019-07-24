بالصور.. مواطن يعثر على فأر مطبوخ داخل وجبة اشتراها من مطعم في سكاكا

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عثر مواطن في مدينة سكاكا على فأر مطبوخ داخل وجبة اشتراها من أحد المطاعم.
وقدّم المواطن بلاغاً إلى أمانة منطقة الجوف التي أرسلت مراقبيها إلى المطعم، وعثرت على فضلات فئران داخله، وأتلفت ما فيه من أطعمه وأغلقته احترازيا. وأكدت الأمانة بحسب “سبق” أن المطعم الذي لوحظ تدني مستوى النظافة فيه لن يُسمح له بممارسة النشاط إلا بعد إعادة تأهيله بالكامل، لافتة إلى أنها طبّقت عليه الحدّ الأعلى من الغرامات.
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