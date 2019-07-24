السفارة في لندن تنبه القادمين إلى بريطانيا عبر مطار هيثرو باحتمال تأثر رحلاتهم بإضراب الموظفين عن...

نبّهت السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين إلى أن موظفي مطار هيثرو يعتزمون الإضراب عن العمل خلال الأيام القادمة. وأوضحت أن إدارة المطار أعلنت أن الموظفين قد يضربون عن العمل أيام: الجمعة 26 يوليو، والسبت 27 يوليو، والإثنين 5 أغسطس، والثلاثاء 6 أغسطس، والجمعة 23 أغسطس، والسبت 24 أغسطس.

وبناءً على ذلك أكدت السفارة أنها اتخذت الإجراءات الضامنة لعدم تأثر المواطنين السعوديين القادمين إلى المملكة المتحدة. وأفادت السفارة أن الخطوط السعودية ستسمح للمسافرين عبر خطوطها من مطار هيثرو في أيام الإضراب بتغيير مواعيد حجوزاتهم أو استرجاع أثمان التذاكر دون رسوم. ودعت السفارة المواطنين إلى عدم التردد في التواصل معها عند وجود أي طارئ على الأرقام (02079173000 – 07799519495).